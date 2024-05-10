الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 12 من جنوده فى انفجار لغم بدبابة جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 12 جنديا إسرائيليا بعد عبور دبابة إسرائيلية على لغم جنوب قطاع غزة.

نقل الجنود المصابين

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مُستشفى لتلقي العلاج، وأنه تم إخطار عائلاتهم.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت سرايا القدس، قصف مجموعة من الآليات العسكرية الإسرائيلية والجنود في الحي المذكور.

وقالت إنها رشقت مستوطنة «مفتاحيم» برشقة صاروخية، وبالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل تم قصف قوات إسرائيلية متموضعة في محور «نتساريم» بمنظومة صواريخ «رجوم» 114 ملم.

استهداف دبابة إسرائيلية

وأشارت إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة شرق رفح جنوب قطاع غزة، ودكت موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرق المدينة بقذائف هاون من العيار الثقيل.