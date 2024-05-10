ماذا نعرف عن شحنة القنابل التي علقت أمريكا إرسالها للاحتلال الإسرائيلي؟

علقت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة قنابل إلى إسرائيل، في حدث هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السبت السابع من أكتوبر 2023.

ما أوزان هذه القنابل؟

بحسب وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، فإن الصفقة تضم 1800 قنبلة تزن الواحدة منها 907 كيلوجرامات، فيما يوجد 1700 قنبلة تزن الواحدة منها 227 كيلوجراما.

تفاصيل عن القنابل

القنابل مصنوعة بواسطة شركة الطائرات الرائدة «بوينج» وتتحول القنابل الغبية إلى قنابل دقيقة التوجيه، كما تضم الشحنة أيضا قنابل صغيرة القطر SDB-1 دقيقة التوجيه، تحتوي على نحو 113 كيلوجراما من المتفجرات.

شحنة قنابل "على كفة عفريت"

اللافت أن شحنة القنابل تمت الموافقة عليها من قبل الكونجرس الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصبح موقفه صارما تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بسبب التغير الأمريكي الداخلي ضده مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تجري بداية نوفمبر، بجانب إعلان إسرائيل رغبتها القوية في اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وسط رفض أمريكي لهذا الأمر الذي سيؤدي إلى قتل الفلسطينيين في آخر مأوى للمدنيين الفارين من شمال قطاع غزة بسبب قسوة الحرب.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.