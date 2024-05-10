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 الرئيس الفلسطيني: نشكر الدول التي صوتت لصالح فلسطين وانحازت إلى الحق

كتب:

منتصر سليمان
06:46 م | الجمعة 10 مايو 2024
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال الرئيس الفلسطيني: «نشكر الدول التي صوتت لصالح فلسطين وانحازت إلى الحق والعدل، والتصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد أن العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين».

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بقلم منتصر سليمان