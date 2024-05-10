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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحملة الإسرائيلية لتشريد الشعب الفلسطيني تصل للذروة

كتب:

منتصر سليمان
06:00 م | الجمعة 10 مايو 2024
رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

رفح الفلسطينية _ صورة أرشيفية

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الحملة الإسرائيلية لتشريد الشعب الفلسطيني تصل إلى ذروة مستوياتها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليلأ.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن حرية الشعب الفلسطيني هي المسار الوحيد الذي يقود إلى السلام، كما أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يجب أن يكون خاضعا للنقض الإسرائيلي.

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بقلم منتصر سليمان