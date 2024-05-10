كرم جبر: الأسبوع المقبل الأخطر في فلسطين

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه يرى بأن الأسبوع المقبل هو الأخطر والأكثر أحداثًا في تاريخ الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن يوم الأربعاء 15 مايو هو ذكرى النكبة، وقبل ذلك بيوم هو ذكرى إعلان قيام إسرائيل، كما أن الحدثين تكون بهم أشياء يجب أن ننتبه إليها.

وأضاف «جبر» خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنه بالنسبة ليوم إعلان قيام إسرائيل، ففي مثل هذا اليوم تحدث اعتداءات سافرة وإجرامية من المستوطنيين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وهجوم على منازلهم وحوادث قتل ونهب وسرقة، وفي اليوم الذي يليه وهو ذكرى النكبة الكبرى.

وتابع: «أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية فإن فلسطين ستموج بالغضب والمظاهرات، وهو ما يحدث كل عام، واليوم أصبحت القضية الفلسطينية بين نكبتين، نكبة 1948 بإحتلال فلسطين، وما يحدث حاليا، وهي لا تقل خطورة عن نكبة 1948، والتشابه بين الاثنين أنه في نكبة 1948 استطاعت العصابات الصهيونية المسلحة أن تهجر حول 750 ألف فلسطيني، وكان هناك عدد كبير من القتلى وحوادث نهب، وطردهم من منازلهم».

وأكمل: «الأحداث الأخيرة هي نفس السيناريو من الاقتحام البربري الهمجي لنتنياهو وحصار الفلسطينين فى رفح الفلسطينية، والقيام بمجازر بشرية».