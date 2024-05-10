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«أبوالغيط» يدين الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا بالقدس

كتب:

محمد عزالدين
05:45 م | الجمعة 10 مايو 2024
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا في القدس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح أبو الغيط أن الاحتلال لا يهمه سوى تحقيق الانتقام الكامل من سكان غزة بغض النظر عن أي اعتبار إنساني أو قانوني.

وأشار أبو الغيط إلى أن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع.

وأكد أبو الغيط أن الهجوم على رفح الفلسطينية جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال الذي يرفض الاستماع لصوت العقل.

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بقلم محمد عزالدين