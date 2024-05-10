البرلمان العربي: التصويت لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة يعكس اعترافا بالقضية

رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واعتبر «العسومي» ذلك إجماعًا دوليًا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة، واعترافًا دوليًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعدالة القضية الفلسطينية.

الجهود العربية في الأمم المتحدة

وثمّن رئيس البرلمان العربي، الجهود العربية في الأمم المتحدة لدعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والنظر بتجرد وإيجابية في طلب دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتباره حق مشروع يحظى باعتراف دولي، كما طالبه بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم لكيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بدولة فلسطين للوصول إلى السلام العادل، والشامل والدائم في المنطقة والعالم.