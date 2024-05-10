بعد دعم الأمم المتحدة منح فلسطين العضوية الكاملة.. تاريخ الاعتراف بأولى القبلتين

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تتبني 143 من الدول الأعضاء مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية «الكاملة»، فيما رفضت 9 دول وامتنعت 25 عن التصويت، وذلك قبل 5 أيام فقط من إحياء الذكرى السنوية لقيام الاحتلال الإسرائيلي (النكبة الفلسطينية).

وكانت دول باربادوس وجاميكا وباهاماس، وترينيداد وتوباجو اعترفت بدولة فلسطين، في 2024، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أول الاعترافات في ثمانينات القرن الماضي

وكان أول اعتراف بدولة فلسطين من جانب دولة الجزائر في 15 نوفمبر 1988، وبعدها البحرين لتأتي قائمة طويلة في نفس الشهر وهي دول العراق والكويت وليبيا وماليزيا وموريتانيا والمغرب والصومال وتونس وتركيا واليمن وأفغانستان وبنجلاديش ثم كوبا وإندونيسيا والأردن ومدغشقر ومالطا ونيكاراجوا وباكستان، وقطر والسعودية والإمارات وصربيا وزامبيا وألبانيا وبروناي وجيبوتي ومورويشيوس والسودان وقبرص والتشيك وسلوفاكيا، ومصر وغامبيا والهند ونيجيريا وروسيا وسيشل وسيرلانكا وبيلاروسيا وغينيا ونامبيا وأوكرانيا وفيتام، والصين وبوركينافاسو وجزر القمر وغينيا بيساو ومالي وكمبوديا ومنغوليا والسنغال والمجر.

اعترافات متوالية

وفي نفس الشهر أيضا، اعترفت دولة الرأس الأخضر وكوريا الشمالية والنيجر ورومانيا وتنزانيا وبلغاريا وجزر المالديف وغانا وتوجو وزيمبابوي وتشاد ولاوس وسيراليون وأوغندا وسيراليون وجمهورية الكونغو، وأنجولا وموزمبيق وساو تومي وبرينسيب وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابو وعمان وبولندا وبوتسوانا ونيبال وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وبوتان ورواندا.

وفي عام 1988 أعلنت رواندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومعها إثيوبيا وإيران وبنين وغينيا الاستوائية وكينيا وفانواتو والفلبين، وفي عام 1991 كان الاعتراف بفلسطين من قبل سوازيلاند ثم في عام 1992 تم الاعتراف من قبل دول كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان والبوسنة والهرسك، وتم الاعتراف من قبل دول طاجيكستان وأوزبسكتان وبابوا غينيا الجديدة في عام 1994، وفي عام 1995 تم الاعتراف من قبل جنوب إفريقيا وقيرغزستان، وفي عام 1988 تم الاعتراف من قبل مالاوي وتيمور الشرقية اعترفت في عام 2004.

اعترافات بفلسطين في القرن الحالي

باراجوي في عام 2005، ثم الجبل الأسود في عام 2005، والجبل الأسود اعترفت في عام 2006، وكوستاريكا ولبنان وساحل العاج في في عام 2008، واعترفتا فنزويلا والدومينيكان في 2009، فيما اعترفت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور في عام 2010، واعترفت تشيلي وجويانا وبيرو وسورينام وأوروجواي وليسوتو وسوريا وليبيرا والسلفادور وهندوراس وسانت فينسنت والجرينادين وبليز ودومينيكا وجنوب السودان وأنتيجوا وباربودا وآيسلندا في عام 2011.

فيما اعترفت جرينادا وجواتيمالا وهايتي في عام والفايتكان 2013، ثم السويد في عام 2014، ثم سانت لوسيا في 2015 وكولومبيا في 2018 وسانت كيتس ونيفيس في 2019.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.