نقيب الإعلاميين: جهود الرئيس السيسي لإحياء عملية السلام.. جبارة

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقوم بجهود حثيثة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية رغم كل التحديات التي تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان سعدة التصعيدات المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تهدد حياة أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني.

محاولة تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح أن هذه التصعيدات الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وهو ما يؤثر على السلام والأمن الدوليين ويجر المنطقة إلى بركان يفجر الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية.

شدد طارق سعدة على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مما يستدعي ضرورة أن تتكاتف كافة المؤسسات الأممية والدول الراعية للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.

الالتفاف حول الرئيس السيسي

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتخذه من قرارات في هذا الشأن.