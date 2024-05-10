محمود مسلم: أمريكا لم تضغط بالشكل المناسب على إسرائيل لقبول الهدنة

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين عادت للمربع الأول بسبب التعنت والغطرسة الإسرائيلية، وشعور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه عندما ستنتهي الحرب سيحاكم وسيفقد منصبه، بالإضافة إلى بعض الأمور التي ساهمت في تأخير المفاوضات.

بايدن يريد أن يرضي الجالية اليهودية في أمريكا

وأضاف مسلم، خلال لقاء على قناة «الغد»، أن أمريكا حتى الآن لم تضغط بالشكل المناسب على إسرائيل للتوقيع على الاتفاق أو الهدنة، كما أن الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل أو بآخر على هذه التصرفات، والرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يرضي الجالية اليهودية، فيما حاول «نتنياهو» أن يلعب بورقة ضغط العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أثناء المفاوضات والهدنة.

أمريكا لم تتدخل للضغط على إسرائيل

ولفت مسلم إلى أن أمريكا رغم أنها امتنعت عن إرسال بعض الأسلحة لكنها لم تتدخل بشكل كاف لمنع هذه المأساة الإنسانية الكبيرة في رفح الفلسطينية.