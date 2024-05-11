يتميز برج السرطان بالشجاعة التي تدفعه؛ لاتخاذ قرارات حاسمة رغم الخجل الذي يتسم به في بعض الأحيان، ويعرف بحبه الشديد لعائلته وميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والتفكير الزائد وحرصه على تنظيم كل شيء في حياته.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة والفنانة نوال الزغبي، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب إفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان ألا تقلق من الغد أو تترك نفسك فريسة الأفكار السلبية، وثق بنفسك وبقدراتك وضع خطة تساعدك على تحقيق ما تحلم به.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك يا برج السرطان بالتعاون مع شريك حياتك في كل شيء حتى يشعر باهتمامك وحبك له، وتجنب عناده حتى تعيش معه حياة سعيدة خالية من الخلافات.