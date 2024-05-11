أمريكا: تأكيدات إسرائيلية موثوقة بشأن استخدام الأسلحة وفقا للقانون الدولي

قال تقرير الخارجية الأمريكية الموجه إلى الكونجرس، إن واشنطن تجد تأكيدات إسرائيل موثوقة وذات مصداقية بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية، أنه من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية استخدمتها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في «حالات تتعارض» مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.