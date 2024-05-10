كرم جبر: المفاوض المصري يستمد قوته من الموقف الثابت للرئيس السيسي بشأن غزة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المفاوض المصري حاليًا يستمد قوته من الموقف الثابت والقوى والصلب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كرم جبر يوضح الخريطة السياسية لإحلال السلام في المنطقة

وأضاف «جبر» خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، مع الإعلامي جابر روماتي، أنه منذ اليوم الأول مصر حددت الخريطة السياسية القادمة للصراع، وكانت واضحة، ولم تتنازل عن بند واحد فيها، وأولها عدم السماح بالتهجير وإحياء القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات المعتمدة، وفتح المعابر طوال 24 ساعة، واستقبال الجرحى والمصابين، وأن تكون مراحل تمهيدية للدخول في المفاوضات جادة نحو إحلال السلام في المنطقة، وحل الدولتين.

وتابع: «المفاوض يستمد قوته من موقف الدولة، والدولة تستمد قوتها من موقف الشارع المصري، والشارع المصري ضبط الموجه في الانتخابات الرئاسية على الموقف المصري العظيم من أحداث غزة ».

وأكمل: «أحداث غزة جعلت كل المصريين على قلب رجل واحد، لأنهم يرون أن هذا الموقف يعبر عنهم، ويعبر عن عظمة مصر ومكانة مصر، موقف شريف في وقت عز فيه».