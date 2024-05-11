يتميز برج العقرب بحبه الشديد للعمل وحرصه على إتقانه وتقديم أفكار جديدة ومختلفة، لذا يساعد على تقدم المؤسسة التي يعمل بها، وهو صاحب شخصية قيادية مميزة، ويتمتع بثقة بالنفس ويحرص على تحقيق العدل ويحفظ أسرار من حوله لذلك فهو محبوب من الجميع.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، والمطربة النجمة فيروز، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب أن حبك لعملك وإبداعك الدائم وحرصك على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة، جعلتك في المقدمة وساعدتك على النجاح والتفوق.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي فإن إنصاتك لشريك حياتك وحبك الشديد له جعل حياتكما هادئة ومستقرة، ما أثر بشكل إيجابي على نفسية أطفالك.