لدى مواليد برج العقرب مجموعة كبيرة من الصفات الإيجابية، فهم يتمتعون بشخصية قيادية حكيمة؛ ولذا فتراهم دائما في الوظائف الإدارية داخل شتى المؤسسات التي يعملون بها.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لموقع الأبراج.

برج العقرب الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني، أن تستمر في حبك الشديد لعملك، وأن تتحلى بالأمانة، فذلك ما سيجعلك في المقدمة بين زملائك، وما سيحولك إلى قدوة بالنسبة لهم، لذلك فأنت دائما مفضل لدى رؤسائك.

برج العقرب الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي فيقول لك الخبراء، إن حرصك الدائم على التعبير عن حبك لشريك حياتك، يجعلك تعيش حياة سعيدة وهادئة، وربما يعود عليك وعلى أطفالك بآثار إيجابية.