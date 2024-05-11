«التضامن»: اختيار 171 مشرفا لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات إطلاق البرنامج التدريبي لمشرفي حج الجمعيات الأهلية، الذي نظمته المؤسسة القومية لتيسير الحج على مدار يومين، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج 1445هـ -2024 م، وجرى تدريب المشرفين على الأمور كافة المتعلقة برحلة الحج من تسكين وتفويج ومناسك ومهارات إشرافية وتعليمات طبية وغيرها، كما جرى تدريب المشرفين على استخدام التكنولوجيا والرقمنة وتنظيم محاضرات خاصة للتنمية البشرية لتأهيلهم على التعامل مع مجموعات الحج.

171 مشرفا لحج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، سمو مهمة خدمة ضيوف الرحمن، وأهمية الدور الذي يؤديه المشرفون في إنجاح موسم الحج، مشيرة إلى أنهم بمثابة سفراء وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المحفل العظيم وأن اختيارهم تم على أسس من النزاهة والشفافية وبعد اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية لاختيار أكفء العناصر لخدمة ضيوف الرحمن، إذ اجتاز الاختبارات 171 مشرفًا ومشرفة، على أنّ يكون كل مشرف مسؤولاً عن 46 حاجًا، وقد روعي التنوع في اختيار المشرفين، سواء من حيث التوازن العمري أو الجغرافي بين المحافظات، إضافة إلى تنوع الخبرات فيبلغ ذوي الخبرة منهم نحو 65% وحديث الخبرة 35%، إضافة إلى وجود نسبة من النساء المشرفات القادرات على أداء المهمة بجودة وكفاءة.

وأضافت أنّ التحضير المبكر للموسم الحالي بدأ مع انتهاء الموسم السابق مما كان له عظيم الأثر في الحصول على أفضل الخدمات وحجز أفضل الفنادق وتأكيد وسائل المواصلات الحديثة وغيرها من الإجراءات، إضافة إلى ذلك التعاون مع الوزارات المختلفة المعنية، كالداخلية والصحة، وجرى تخصيص عيادات وزارة الصحة بفنادق حجاج الجمعيات الأهلية بمكة والمدينة لتوفير أفضل خدمة صحية، وتم تخصيص مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة لإصدار التذاكر.

تقديم المعلومات الدينية لضيوف الرحمن

وأكدت أن موسم الحج لهذا العام يشهد استمرارا للتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ، لخدمة ضيوف الرحمن، إذ يجري استضافة واعظين وواعظات ضمن رحلة الحج يقدمون كل المعلومات الدينية المطلوبة لضيوف الرحمن خلال أداء المناسك، مضيفة أنّ بعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تضم 7500حاج.

ومن جهته، أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنّ البرنامج التدريبي تضمن محاضرات تناول فيها الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بالجوانب الخاصة بأداء المناسك المقدسة، واستعرض الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية الخدمات الصحية المقدمة وأهم التعليمات الصحية لموسم حج ناجح، وتم عقد ورش العمل فيما يتعلق بإجراءات الحج من التسكين والتفويج والمشاعر.