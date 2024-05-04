وزيرة التضامن تشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية.. وتهنئ البابا تواضروس

حضرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعية الله عز وجل أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم الله المحبة والتواصل بين جميع أطياف الشعب المصري داخل مصر وخارجها، ويعيده على مصر باليمن والسلام والبركات.

يذكر أن هناك أكثر من برنامج تنموي تشترك فيه الوزارة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي مثل برنامج «مواطنة» لاحترام الاختلاف وترسيخ سبل التواصل والتعاون، وبرنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج «توحيد الرسائل التوعوية بين رجال الدين ورائدات المجتمع».