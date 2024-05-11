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رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات صناعية وسكنية في العاشر من رمضان

كتب:

أسماء زايد
11:30 ص | السبت 11 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته للمشروعات الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان.

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