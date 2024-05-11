رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات صناعية وسكنية في العاشر من رمضان كتب: أسماء زايد 11:30 ص | السبت 11 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيارته للمشروعات الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يتابع جهود إقامة مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام في مصر رئيس الوزراء: تحديد مجموعات سلع متتالية لخفض أسعارها رئيس الوزراء لنظيره الأردني: إعادة إعمار غزة سيتصدى لكل مخططات التهجير رئيس الوزراء الأردني: على العالم تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية رئيس الوزراء العاشر من رمضان المشروعات الصناعية بقلم أسماء زايد