رئيس الوزراء الأردني: على العالم تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن الأردن تتبع وسائل مبتكرة لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة عبر الإنزال الجوي، ولكن بطبيعة الحال لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات، ومع ذلك كانت وسيلة دورية ومبتكرة لكسر هذا الحصار المفروض على أهالي القطاع.

وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفني بأن أنقل تحياته لملك الأدرن، وهو ما يؤكّد تطابق المواقف المصرية الأردنية والعمل نحو تحقيق وقف إطلاق النار المستدام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة غير منقطعة، وأيضا ضرورة أن يتنبه العالم بكون أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية سوف يشكل كارثة إنسانية لها آثار وتداعيات ضخمة، ويجب أن يتحمل العالم مسؤولياته إزاء القضية الفلسطينية.

وشدد على أن أفعال وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني تخترق القانون الإنساني الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة، فضلا عن إجماعه على ضرورة احترامها وتطبيقها بموضوعية وألا تقف على حدود جغرافية ولا أن تستثني من قواعدها أي دولة، كونها مبادئ متعلقة بحماية الكرامة البشرية.

وأشاد بجهود مصر الرامية إلى الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار المستدام بما يسمح تدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهالينا في قطاع غزة كما ونوعا.

وتابع أن ملك الأردن والرئيس السيسي مارسا ضغطا تجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة، والتي لم تكن كافية لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن معبر رفح كان له الدور الأعظم في دخول هذه المساعدات، مؤكدا أنَّ ملك الأردن يعمل على فتح جميع المعابر لإيصال المساعدات لأشقائنا في غزة بصورة مستدامة بما يلبي احتياجاتهم.