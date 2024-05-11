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ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون جنيه بحوزة شخص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:11 م | السبت 11 مايو 2024
الداخلية

الداخلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع– سلاح أبيض).. وإعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,2 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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