معلومات عن شيرين أبو عاقلة في ذكرى استشهادها.. «صوت فلسطين لـ25 عاما»

في مثل هذا اليوم منذ عامين، كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقف في مخيم جنين، مرتدية سترة وخودة الصحفيين لتغطي الجرائم التي يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي، وفجأة تلقت رصاصة خرجت من سلاح جندي إسرائيلي، لتستقر بين أذنيها ورقبتها.

ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الصحفية شيرين أبو عاقلة، في الذكرى الثانية لوفاتها، بعد أن استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 مايو عام 2022، كما يلي:

معلومات عن شيرين أبو عاقلة

ولدت في يناير عام 1971 في مدينة القدس. درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن. لم تعمل بالهندسة وتوجهت لتحصل على بكالوريوس الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك الأردنية. تخصصت في العمل بالصحافة المكتوبة. عادت شيرين إلى بلدها وعملت في إذاعة صوت فلسطين. غطت كثيرًا من الأحداث على الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 25 عامًا. غطت أحداث الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000. تعد أول صحفية عربية يسمح لها بدخول سجن عسقلان سنة 2005.

تفاصيل استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عقلة، أُطلقت من بندقية جندي إسرائيلي ونوعها إم 16 يبلغ قطرها 5.56 ملم لتستقر في رأسها، وكانت «أبو عاقلة» على بعد 150 مترًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.