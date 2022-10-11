الفائزة بجائزة شيرين أبو عاقلة: «اتولدت بعظام زجاجية.. ومدرستي قالتلي مش نافعة»

قالت عزة عدلي، الفائزة بجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإعلام، إنها ولدت بعظام زجاجية، لكن والديها كانا وراء عدم إحساسها بأي ضعف أو انكسار في محيطها الأسري أو المجتمعي، وكان يعاملاها على أنها شخصية طبيعية لا ينقصها أي شيء.

كفاحها في المدرسة

وأوضحت «عدلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين شيرين عفت وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «dmc» أن والدها كان يعلمها بعض الحروف والمسائل الرياضية بشكل يومي، ومن ثم اتجهت لحضور الدورس الخصوصية مع أشقائها في المنزل، قائلة: «في مدرسة رفضت أني أحضر معاها وقالتلي أنت متلزمنيش ومش نافعة، ولكن بعد ما شافتني بقرأ الجورنال اعتذرتلي وقالتلي أنت مشروعي وبتاعتي».

الفوز بجائزة شيرين أبوعاقلة

وأكدت الفائزة بجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإعلام أن لديها شغف منذ بداية حياتها بأن تصبح إعلامية أو مرشدة سياحية أو مترجمة، وبالفعل بدأت في التوجه لتنفيذ أحلامها، واستطاعت وضع لمستها في العمل الإعلامي، مضيفة أن فوزها بجائزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة جاء نتيجة مشاركتها في بعض الأعمال الإعلامية المسجلة في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة لتسجيل 8 لقاءات مع مجموعة من الفنانين الذين كانوا يفترشون الأرض للتسجيل معها، ومن ثم جاء ترشيحها للسفر إلى روما والفوز بالجائزة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.