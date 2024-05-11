مراسل «القاهرة الإخبارية»: عمليات لبنانية نوعية تستهدف المستوطنات الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إنَّ هناك حالة من التطور النوعي للعمليات التي يشنها حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما شن الأخير سلسلة من الهجمات على جنوب لبنان على مدار الأيام الثلاث الماضية، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 10 شهداء جراء القصف الإسرائيلي.

3 شهداء في جنوب لبنان

وأضاف «سنجاب» خلال تغطية خاصة للقناة من بيروت: «منذ بداية التوتر تعد هذه المرة الأولى التي يرتقي فيها شهداء على مدار 3 أيام متتالية في جنوب لبنان، ما يعني ارتفاع وتيرة وحدة ونوعية العمليات المنفذة في جنوب لبنان، ناهيك عن ما يزيد على 15 غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية، واستهدفت العديد من البلدات بجنوب لبنان، من بينها العديسة وطير حرفا، وعدد من البلدات الأخرى على طول الشريط الحدودي».

وأكد مراسل القناة، أن هناك دمارا كبيرا في إسرائيل، خلال تسليطه الضوء على تطورات الحدود اللبنانية الإسرائيلية، موضحا: «حزب الله نفذ سلسلة من العمليات النوعية، التي ربما تنفذ لأول مرة من جنوب لبنان، وأمس فقط جرى تنفيذ 7 عمليات، ربما 4 منها تقليدية، و3 أخرى نوعية، منها عملية استهدفت كريات شمونة بعشرات الصواريخ لتشتعل النيران بهذه المستعمرة البعيدة نسبيا عن الحدود، وظلت النيران مشتعلة لساعات طويلة ليلا».