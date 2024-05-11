«القاهرة الإخبارية»: محور فيلادلفيا طريق ضمن أراضي قطاع غزة

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصادرها، قولهم إن محور فيلادلفيا طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وجرى عمل خرائط للقطاع بين الارتباط العسكري DCO، والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وجرى تقسيم القطاع لمناطق، وتسميتها بأسماء مختلفة، لتسهيل عملية التعرف وتحديد المناطق، والتنسيق بقطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوجود قوات إسرائيلية ومستوطنات داخل القطاع وقتها.

الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك في إطار تأمين الحدود

وأوضحت المصادر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت تتحرك على هذا المحور في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر، قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام 2005.

وأشارت إلى أن معظم الآليات كانت ناقلات جند M113 وسيارات جيب، وتحركت خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 على هذا المحور دبابات ميركافا.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التواجد بالمحور عقب الانسحاب من قطاع غزة، لعدم استمرار إثارة الجانب الفلسطيني، وجرى الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها.

ولفتت إلى أن محور فيلادلفيا سمي بهذا الاسم، عقب توقيع اتفاق أوسلو، وقبل دخول الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى غزة.