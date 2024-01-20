خبير علاقات دولية: الحديث عن محور فيلادلفيا دليل على تخبط إسرائيل

علق الدكتور محمد اليمني خبير العلاقات الدولية على مزاعم صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية حول سماح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال محور صلاح الدين «فلادلفيا».

هناك تخبط واختلافات وعدم تفاهم وعدم تنسيق بين جميع الأطراف الإسرائيلية

وأوضح اليمني أن الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة وهو يجس نبض مصر في بعض الأمور مثل التهجير القسري ثم محور فيلادليفا، مؤكدًا أن ذلك يدل على تخبط واختلافات وعدم تفاهم وعدم تنسيق بين جميع الأطراف الإسرائيلية، مشددًا على نفي مصر لهذه الادعاءات.

وأشار إلى أن إسرائيل وقعت مع مصر اتفاقا قبل انسحابها من غزة عام 2005 يقضي بأن تتولى مصر مسؤولية تأمين الممر منزوع السلاح، بواسطة قوة من حرس الحدود مع انسحاب إسرائيل، لافتًا أن أي تعديل في وضع الإشراف على محور فيلادلفيا يجب أن يتم من خلال مفاوضات دبلوماسية بين مصر وإسرائيل ربما تشارك فيها الولايات المتحدة، وليس بواسطة عمل عسكري من طرف واحد.

إسرائيل تخاطر بعلاقاتها مع مصر

وأكد أن إسرائيل تخاطر بعلاقاتها مع مصر في حال قررت من جانب واحد السيطرة عسكريا على المحور، أو المساس بوضع معبر رفح، مشددًا على مصر لديها الكثير من الأوراق التي تستطيع استخدامها متى أرادت، أقلها وأبسطها هو المطالبة بتدخل دولي لفتح معبر رفح لمرور البضائع والمساعدات الإنسانية، ووضع الولايات المتحدة أمام مسؤوليتها في هذا الشأن باعتبارها ضامنا لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، أو اتخاذ إجراءات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.