«مدبولي»: نستهدف توطين تصنيع المحمول بجذب أكبر 4 شركات عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، في إطار خطتنا لتوطين التصنيع، ومن بين هذه الصناعات تصنيع الهواتف المحمولة، لافتاً إلى بدء مصنع فيفو الإنتاج وهي أحد الماركات العالمية لإنتاج الموبايل.

وتابع «مدبولي»، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العشار من رمضان، والذي نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من مليار ونصف دولار سنوياً، واليوم نستهدف تواجد 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة في مصر وفيفو واحد منهم، وشاومي وفيفو وسامسونج وآبل نسعى لإقناعه بالتواجد والتصنيع في مصر».