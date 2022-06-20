شعبة المحمول: تصنيع الموبايلات «مش كيميا».. ولدينا وفرة في الرقائق والخامات

قال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر قادرة على تصنيع جميع أنواع الهواتف، مضيفًا أن تصنيع الموبايل «مش كيميا»، ولدينا وفرة في الرمال السوداء والسيلكون والرقائق، التي تُعتبر المادة الخام الأساسية في صناعة الهواتف.

يجب استغلال الرخصة الذهبية لتحفيز الشركات

أضاف النبراوي، في بيانه، أنه يجب استغلال توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصناعة المحلية، وإنشاء مصانع للهواتف في مصر، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إصدار الدولة للرخصة الذهبية، التي يجب استغلالها لتحفيز شركات الهواتف الأجنبية نحو التصنيع، واستغلال كل مميزات الرخصة، من سهولة وسرعة فتح المصانع في غضون 3 أسابيع.

ولفت عضو شعبة الهواتف المحمولة إلى أنه يجب الاستفادة من الكثافة السكانية (110 مليون نسمة)، مع العلم أن كل شركات الموبايل، شركات مليارية، وتستطيع إنشاء مصانع في مصر، مع بدء الإنتاج والتصدير في خلال 6 أشهر.

وأشار النبراوي إلى امتلاك الدولة خطوطًا لإنتاج التابلت والأجهزة الإلكترونية، ما دفع شركة سامسوج العالمية للتفكير في إنشاء مصنع عملاق لها في مصر، لذلك يجب أن يُطرق الحديد وهو ساخن، خاصة مع مميزات انخفاض العملة للشركات الأجنبية، وكذلك التصدير للخارج للدولة وللشركات.

فرصة مصر لتكون نواة لتصدير الموبايلات

يرى عضو شعبة المحمول أنه من الممكن أن تكون مصر نواة لتصدير الهواتف المحمولة للماركات العالمية لدول الكوميسا والمغرب العربي، وغيرها من الدول التي تعقد اتفاقيات تصدير واستيراد مع مصر.

واقترح النبراوي تعديل أو تأجيل قرار البنك المركزي بإيقاف استيراد الهواتف لمدة عام، على أن تكثف الدولة خلال هذا العام جهودها عبر وزارتي الصناعة والتخطيط ولجنة وزارة المالية ولجنة من هيئة التنمية الصناعية، لاتخاذ اللازم لحث الشركات الأجنبية على فتح مصانع لها في مصر، ليس فقط للسوق المحلية بل للتصدير أيضًا.