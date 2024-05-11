«مدبولي»: توطين الصناعة يخفض عبء فواتير الاستيراد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف من توطين الصناعة خفض عبء فواتير الاستيراد، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وخطوط الإنتاج عليها عمال مصريين.

وتابع «مدبولي»، خلال جولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، التي نقلتها شاشة «إكسترا نيوز»: «سيكون لدينا منتج محلي يغطي استهلاك السوق المحلية بدلاً من اللجوء للاستيراد، ناهيك عن فرص التصدير».

وأكد أنه كانت هناك صعوبة عانت منها المصانع بسبب المكون الدولاري وصعوبة في إخراج المنتجات، واليوم جرى حل هذه المشكلة وحل أية مشكلات قد تعيق الوصول لمستهدفات هذه المصانع، ويمكن للمصنع الواحد أنّ ينتج نصف مليون جهاز محمول شهريًا، أي 6 ملايين جهاز محمول سنويًا».

وتابع: «قوتنا كدولة اليوم، هي التركيز مع المصانع العالمية التي تصنع في مصر ورفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى أكبر حجم من الإنتاج لتغطية السوق المصرية والتوسع بعدها في التصدير، والمنتج الأهم الذي يجب التركيز عليه الفترة المقبلة هو مصانع السيارات».