المؤتمر الدولي لتحلية المياه يوصي بإنشاء تحالفات بحثية لتعزيز التصنيع المحلي

اختتمت اليوم فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه والطاقة والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المؤتمر شهد بزيارة المشاركين بالمؤتمر لمحطة تحلية المياه بمدينة شرم الشيخ حيث استعرض فريق عمل المحطة نظم التشغيل حيث شيدت المحطة طبقا لاحدث النظم العلمية لتحلية المياه ومراعاة الآثار البيئية.

وأضاف بأنه على هامش المؤتمر عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق عمل مركز بحوث الصحراء والمشاركين من الجانب السعودي للتنسيق لتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجالات البحث والابتكار فيما يخص تحلية المياه.

توصيات مؤتمر تحلية المياه بشرم الشيخ

من جانبها، قالت الدكتورة اولجا سلانجوس رئيس الجمعية الأوروبية، إن المؤتمر أوصى بضرورة تكوين تحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلي لمحطات التحلية، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام حكومات الدول الصناعية الكبرى بدعم تطبيقات تحلية المياه للدول الأكثر احتياجا وكذلك الكيانات الصناعية العاملة بمجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة لدعم تطوير الجهات العاملة في مجال البحث العلمى.

كما شملت التوصيات على ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بتطوير القوانين الملزمة للحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، وأضافت "سلانجوس" أنه من الضروري زيادة الفرص التدريبية للعاملين بمجالات تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وسرعة تطوير نظم توليد الطاقه باستخدام تقنية الهيدروجين الأخضر.