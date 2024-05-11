عائلات المحتجزين الإسرائيليين: دخول رفح الفلسطينية يعرض حياة أبنائنا للخطر 

قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إن نتنياهو يترك المحتجزين للموت من أجل مصالحه السياسية، ويقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.

وأضافت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجزين وتركتهم يموتون، وإذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولا.

وتابعت: «وصلتنا شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، وأن دخول مدينة رفح الفلسطينية يبعدنا عن صفقة التبادل ويعرض حياة أبنائنا للخطر» حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.