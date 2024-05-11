وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبو حماد، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، ومتابعة انتظام سير العمل.

تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمستشفي

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى العزازي، وتعمد مناظرة خطوط السير الخاصة بالحالات النفسية بالعيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة، كما أثنى على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعلى نظافة المستشفى.

وناقش مع مدير المستشفى تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمستشفى، لخدمة المرضى المتواجدين حالياً، والبالغ عددهم 189 مريضا منهم 137 نفسيا بين 125 رجال و12 سيدة، و52 مريض إدمان.

كما تفقد «مسعود» أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، منها إنشاء مبنى جديد على مساحة 180م٢ تقريباً، لتقديم الخدمة لحالات التوحد والتشخيص المزدوج، بقوة 100 سرير، هذا بالإضافة إلى الأعمال الجارية لرفع كفاءة المبنى القديم بالمستشفى، بقدرة استيعابية 38 سريرا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون جنيه، كما تأكد من عمل المولد الكهربائي، وناقش مع مدير المستشفى، احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والموارد المالية المتاحة، وأعمال الصيانة الجارية بها.