خبير اقتصادي: اللاجئون جاءوا إلى مصر بحثا عن الأمن

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أن ضيوف مصر جاءوا إليها بحثا عن سلعة «الأمن»، موضحا أنه لا يمكن لأي دولة أن تستقبل هذا العدد الكبير من جانب إنساني، ولكنهم يتعاملون من واقع اقتصادي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر في مرحلة إعادة بناء دولة منذ 2014، ورغم ذلك تستقبل اللاجئين وتقيم لهم المشروعات ودول الجوار «مولعة نار».

وأردف أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقول على اللاجئين لاجئين بل تسميهم أشقاء وضيوفا، موضحا أن مصر دفعت فاتورة كبيرة في الضيوف.

وأكد أن تكلفة تأمين حدود مصر الغربية والجنوبية في ظل التوترات ارتفعت بشكل كبير، لافتا إلى أن اللاجئين في مصر منهم عمال وربات بيوت ولكنهم غير مصنفين، موضحا أن الدول الأوروبية تنتقي اللاجئين بحسب ما يفيدهم.