حقق أرباحاً تاريخية.. وزير قطاع الأعمال يشكر عمال مصر الألومنيوم «قصة نجاح»

عقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاءً موسعا مع قيادات وعمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي خلال زيارته للمجمع، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم والنائب سيد المنوفي، والنائب فتحي قنديل، والنائب حمادة الجبلاو، والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا .

مجمع مصر الألومنيوم

وقال وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع: إن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، والذى وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطويره وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج به، لرفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الإنتاج ، مؤكدا أن الوزارة حريصة على المضي قدما في تقديم كافة أوجه الدعم لهذا الصرح الصناعي العملاق للحفاظ عليه ودفعه نحو الاستمرارية والريادة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

وقد استمع وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا إلى عرض تقديمي حول مجمع مصر للألومنيوم ونتائج أعمال الشركة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الأرباح المحققة للعام المالي 2023-2022 نحو 3.6 مليار جنيه ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح وفقا للنتائج الأولية للعام المالي 2024-2023 نحو 5 مليارات جنيه، وهي أعلى أرباح في تاريخ المصنع موجها الشكر للعمال على العمل الجاد.

وأكد الدكتور عصمت أن ما حدث فى شركة مصر للألومنيوم قصة نجاح وتحدي حقيقية يجب البناء عليها لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة باستراتيجية العمل في إطار دعم الدولة الدائم والمستمر للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الخاص وتطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على شهادة «EN ISO:14001» وهي شهادة توفرها الهيئة الدولية للمعايير (ISO)، وتعتبر دليلاً على أن المؤسسة قد نفذت بنجاح نظام إدارة البيئة، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن.

كما حققت الشركة التوافق في الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجاتها المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم.

وفي هذا السياق، تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير.

وفى بداية كلمته رحب محافظ قنا بالدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال على أرض محافظة قنا ، مشيرا إلى أن حضور الوزير إلى مجمع مصانع الألومنيوم ضمن زياراته الميدانية الأولى ، يؤكد على اهتمام الدولة بهذه الصناعة ، ودورها فى دعم الاقتصاد القومي، وبالأخص بهذا المصنع لأنه يُمثل أحد الصروح الصناعية العملاقة.

وشدد خلال الجولة، أن هذا الصرح الصناعي الضخم يعد نموذجا فريدا على أرض مصر يجب الاحتذاء به عند تنفيذ المشروعات القومية العملاقة نظرا لأن هذا المشروع بجانب مساهمته فى دعم الصناعة الوطنية يعد صرحا اجتماعيا لما يوفره للعاملين فيه من خدمات نموذجية فى كل نواحي الحياة لهم ولأسرهم كما أنه يحقق اكتفاءً ذاتيا في الخدمات.

جدير بالذكر أن مجمع الالومنيوم بنجع حمادي تأسس عام 1969 ويضم أكثر من 550 خلية إنتاجية، وعددا من القطاعات منها «المسابك والدرفلة ومصنع إنتاج القطاعات ومحمص الفحم ووحدة إنتاج بلوكات الأنود الكربونية»، ويتبع الشركة أربعة موانئ في القاهرة (المعصرة- شرق النيل) والإسكندرية ونجع حمادي وسفاجا.