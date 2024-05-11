خبير استراتيجي: مصر لن تسمح بأي تهديد إسرائيلي لأمنها القومي

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن محور صلاح الدين الذي يقع داخل الأراضي الفلسطينية مشمول على الحدود الإسرائيلية، حيث يقع على خط المنطقة د في حدود الاحتلال الإسرائيلي، وكان في نص معاهدة السلام عدم المساس بحدود الدولة المصرية أو دولة الاحتلال، وإلا كان الهجوم عليها اعترافًا بالاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة.

وأضاف عسيلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الوضع القائم الآن مثل الوضع قبل عام 2005 وهو تواجد قوات من المشاة الخاصة بالاحتلال، بالإضافة إلى بعض الآليات العسكرية، وهو تواجد بشكل رمزي ولا يمثل بالنسبة لمصر تهديدًا فعليًا.

تهديد الأمن القومي

وواصل: «وجود القوات الإسرائيلية في معبر رفح الفلسطيني يصدر عنه بعض التهديدات للأمن القومي المصري، ولهذا القيادة المصرية كانت ولا تزال حاسمة بأن التواجد لقوات الاحتلال في هذه المنطقة إذا تسبب في تهديد للأمن القومي لن يكون مسموحا به».