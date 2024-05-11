وزيرة خارجية سلوفينيا: الوضع في غزة مُتردٍ ونواصل الضغط للاعتراف بالدولة الفلسطينية

عبرت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، عن شعورها بقلق بالغ إزاء ما يحدث بقطاع غزة، في ظل الوضع الإنساني المتردي والمجاعة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء.

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أثناء زيارتها لمعبر رفح: «لقد أدنت بشدة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وأدعو الجميع بالنظر إلى كونها مسؤولية تجاه المدنيين فما يحدث يهدد حياتهم».

وتابعت وزيرة خارجية سلوفينيا: «سنواصل الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام في المنطقة، نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية وممتنون للجانب المصري لمساعدة مواطنينا في غزة على العودة إلى بلادنا».

وواصلت وزيرة خارجية سلوفينيا: «ندين بشدة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وندعو إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم تصعيد الوضع بالمنطقة، ومن المقلق للغاية أن تظل المعابر الحدودية مغلقة عدة أيام ما يزيد الوضع الإنساني في غزة سوءًا».

ودعت وزيرة خارجية سلوفينيا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة وصول مزيد من المساعدات الإنسانية.