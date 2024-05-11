متحدث الحكومة: الدولة تسعى بكل طاقتها للقيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادي شامل

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن جولات رئيس الوزراء المستمرة للمناطق الصناعية والمشروعات الإنتاجية تأتي في إطار الجولات الدورية وحرص على متابعة العمل على أرض الواقع ومعدلات التنفيذ.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية حريصة على منح المصانع والشركات العديد من الحوافز والمزايا التي تمكنها من سرعة إنشاء المصانع وتهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومتابعة معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات تواجه الشركات.

تطوير وإصلاح اقتصادي شامل

ولفت إلى أن الدولة تسعى بكل طاقتها إلى القيام بعملية تطوير وإصلاح اقتصادي شامل وأهمها قطاع الصناعة ولديه فرص واعدة والمردود إيجابي من الزيارات والحكومة لديها الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم للمستثمرين والشركات الناجحة وتذليل أي عقبات في الصناعة حرصا على زيادة التصدير ومعدلات التنفيذ.