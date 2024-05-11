وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة بمستشفيات القرين والصالحية الجديدة

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القرين المركزي، ومستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، بعد المرور على مستشفيات أبوحماد المركزي، والعزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تفعيل الغسيل البريتوني للمرضى

تفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته لمستشفى القرين المركزي، الأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً على أهمية تفعيل الغسيل البريتوني للمرضى، وموجهاً بإصلاح الباب الخاص بوحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى، كما تفقد وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي بدأ العمل بها وتشغيلها تجريبياً منذ 5 أشهر، بعد تطويرها وتوسعتها ورفع كفاءتها.

التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات بالقرين، وتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على تعقيم وتطهير الحضانات، ومن تغيير الفلاتر الخاصة بها في المواعيد المحددة، كما تفقد قسم المعامل، وتأكد من توافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية، موجهاً بتخصيص غرفة لسحب العينات بالعيادات الخارجية، متابعاً مؤشرات التردد عليها، ومؤكداً على تواجد الأطباء في التخصصات المختلفة وانتظام عمل العيادات خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل العيادات المسائية، كما وجه وكيل الوزارة إدارة الصحة المهنية بالمديرية بتكثيف التدريب العملي على خطة الإخلاء للأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

كما تفقد «مسعود» خلال زيارته لمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، الأقسام الطبية المختلفة، متابعاً الخدمة المقدمة للحالات الطارئة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الأقسام الداخلية وقسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، مكلفاً مديرة إدارة الكلى بالمديرية، بالتنسيق لإجراء عملية زراعة كلى لأحد الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العمليات الجراحية، وأجرى مناظرة مؤشرات الأداء، حيث أجري اليوم ١٤ عملية، منهم ٩ جراحة عامة، وعدد ٥ عمليات نساء وتوليد، كما ناقش مع الأطباء احتياجات القسم من الأجهزة الطبية والتجهيزات المختلفة، لتطوير العمليات ورفع كفاءتها، والعمل على إجراء الجراحات المتقدمة ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.