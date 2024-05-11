ظل 116 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاد رجل بعد 5 أيام من انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

وقعت حادثة مأساوية في جنوب أفريقيا بعد انهيار مبنى قيد الإنشاء ومكون من 5 طوابق، وبعد أكثر من 116 ساعة على انهياره، عثر رجال الإنقاذ على رجل حي، وصف بـ«المعجزة»، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وعند انهيار المبنى، كان هناك 81 شخصًا تقريبًا داخله، فيما تأكدت وفاة 13 شخصًا وما زال هناك 29 آخرون أسفل الأنقاض، بينما تم إنقاذ 39 شخصًا حتى الآن.

تمكنوا من التواصل معه وإعطائه الماء

وذكرت الوكالة أنه أثناء إزالة الأنقاض أسفل المبنى المنهار باستخدام الرافعات والآلات، سمع رجال الإنقاذ صوت الرجل، وتمكنوا من التواصل معه وإعطائه الماء قبل إخراجه.

الرجل اسمه جابرييل جامبي، وهو عامل بلاط يبلغ من العمر 33 عامًا، وجرى نقله إلى سيارة إسعاف بعد إخراجه من أسفل الأنقاض.

ليس أقل من معجزة

وفي منشور عبر منصة «إكس»، قال آلان ويندي رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا، إنه تم انتشال الناجي بنجاح بعد أن قضى 5 أيام أسفل الأنقاض، فيما وصف ذلك بأنه «ليس أقل من معجزة».

إنقاذ شخص بعد إرسال رسالة إلى أسرته

وفي الحادثة المأساوية بجنوب أفريقيا، تمكن رجال الإنقاذ أيضًا من إخراج شخص بعد إرساله رسالة نصية إلى والده وصديقه، وهو شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، وجاء في رسالته أنه يتألم وذراعه وساقه لا يستطيع تحريكهما، والجو بارد ومظلم.

وتجري السلطات في جنوب أفريقيا التحقيق في سبب الانهيار الذي حدث بينما كان المبنى قيد الإنشاء.