استقبال جثامين رهبان جنوب أفريقيا بالزغاريد في الكاتدرائية المرقسية

وصل قبل قليل، جثامين رهبان جنوب أفريقيا، وهم: القمص تكلا الصموئيلي، ومينا آڤا ماركوس، ويسطس آڤا ماركوس، الذين استشهدوا دخل دير القديس مار مرقس الرسولي والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

البابا تواضروس يترأس جنازة رهبان جنوب أفريقيا

واستقبل أهالي الرهبان الثلاثة الجثامين بالزغاريد، ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس صلوات جنازتهم، وذلك بالكاترائية المرقسية بالعباسية، حيث يصلى على الجثمامين، ثم يجري نقلها عقب انتهاء صلوات التجنيز، إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به، وفقا للطقوس الكنسية المتبعة التى تدفن الرهبان فى أديرتهم التى ترهبنوا فيها.

وأقامت الكنيسة في جنوب أفريقيا صلاة تجنيز الرهبان يوم الأحد الماضي، حيث ترأس صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا ، الوفد الذي أنابه قداسة البابا تواضروس الثاني لحضور الصلاة، وهم: نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن.