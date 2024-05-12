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حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
01:42 ص | الأحد 12 مايو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يمتاز مولود برج الجدي بأنه شخص إيجابى هادئ الطباع، يحقق الإنجازات بسرعة ومحب للعمل، وهو شخص لطيف لا يجيد الحدة فى التعامل، ورومانسي، وقادر على حل المشكلات بطريقة إيجابية ويمتلك قدرا كبيرا من الحب.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام والفنان الراحل سمير غانم والنجم محمود المليجي وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي بأن تحافظ على جهدك المتواصل خلال الفترات المقبلة، والالتزام بالخطط التي قمت بوضعها وناقش المسؤول.

حظك اليوم برج الجدى عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تعاون بشكل دائم مع شريك حياتك في الفترات الحالية والتزم بالقرارات والوعود التي تساعدك في تقوية العلاقة.

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بقلم صفية النجار