يحب مولود برج القوس الاعتماد على نفسه، ويفضل السير بمفرده ولا يهاب الطريق بما فيه من معوقات لأنه يؤمن بالنجاح في النهاية، لا يحتاج إلى إذن أو موافقة على أفكاره وإبداعاته لأنها في النهاية تكون على صواب، ويمتلك قلبا طيبا ومشاعر رقيقة يعبر عنها بمنتهى الدقة والصراحة، ومستقلون في موافقه بالآخرين.

من مشاهير برج القوس بوسى، والفنان اللبناني عاصي الحلاني، والأديب المصري نجيب محفوظ، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس أن التنظيم والتخطيط لحياتك من أهم العوامل التي تحدث لك نقلة نوعية في حياتك المهنية، وتنصحك بالابتعاد عن العشوائية في اختيار القرارات، حتى لا تضع نفسك في مشاكل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

توقعات برجك القوس اليوم تؤكد أن الغمة ستمر وأن السحابة السوداء التي طالما غيمت على حياتك العاطفية ستزول، وستعود الأمور إلى مجراها وحياتك إلى الأفضل.