يميل مولود برج القوس إلى العيش في استقلالية، ويرغب في الانطلاق والحرية بعيدا عن قيود الحياة، كما يستطيع تحمل المسؤولية، ويتصف بالعصبية في بعض الأحيان.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

برج القوس الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء على الصعيد المهني، أن تبدأ يومك بتنظيم مهامك وتحديد أولوياتك، حتى لا تشتت انتباهك بمشاريع أقل أهمية، ما يهدر الكثير من وقتك الثمين، وينبغي عليك بجانب ذلك أن تذكر نفسك بأهدافك الرئيسية ومقاومة الرغبة في تحويل انتباهك إلى المهام البسيطة.

برج القوس الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء بأن تبذل قصارى جهدك لفهم شريك حياتك، وهو ما يجعل علاقتك به تتحسن يوما بعد يوم، ولا تسمح لأحد بإثارة المشاكل بينكما حتى تصبح علاقتكما قوية.