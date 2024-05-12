البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.88% عند مستوى 26231.8 نقطة، وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35% عند مستوى 5778.75 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.44% في بداية التداولات، ليسجل مستوى 8289.81 نقطة وفق أخبار البورصة.

8 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 407.6 مليارات جنيه عبر التداول على 125.1 مليون سهم، وجرى تنفيذ 13 ألفا و453 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.766 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 5.18%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 5.18% منذ بداية العام الجاري، مسجلا أعلى مستوى عند 31593.29 نقطة بجلسة 14 مارس الماضي.