رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه في بداية التداولات

كتب:

وليد عبد السلام
11:09 ص | الأحد 12 مايو 2024
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.88% عند مستوى 26231.8 نقطة، وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35% عند مستوى 5778.75 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.44% في بداية التداولات، ليسجل مستوى 8289.81 نقطة وفق أخبار البورصة. 

8 مليارات جنيه مكاسب سوقية 

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 407.6 مليارات جنيه عبر التداول على 125.1 مليون سهم، وجرى تنفيذ 13 ألفا و453 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.766 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 5.18%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 5.18% منذ بداية العام الجاري، مسجلا أعلى مستوى عند 31593.29 نقطة بجلسة 14 مارس الماضي.

اقرأ المزيد:

مؤشرات البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بآخر جلسات الأسبوع

أخبار البورصة المصرية.. 12 مليار جنيه مكاسب سوقية بختام التعاملات

البورصة المصرية تحصل على 3 جوائز في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية

البورصة المصرية تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية

مكاسب سوقية بـ26 مليار جنيه في ختام تعاملات البورصة المصرية اليوم
بقلم وليد عبد السلام