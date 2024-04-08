مكاسب سوقية بـ26 مليار جنيه في ختام تعاملات البورصة المصرية اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين 8/4/2024، على ارتفاع، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.25% عند مستوى 28503.75 نقطة، وسط مكاسب سوقية 26 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.88% عند مستوى 6541.52 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية، اليوم الاثنين، «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.10% عند مستوى 9311.42 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

26 مليار جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.3 مليار جنيه عبر التداول على 624.6 مليون سهم، وجرى تنفيذ 82 ألفا و815 صفقة في ختام تعاملات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 26 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.928 تريليون جنيه.

إجازة عيد الفطر المبارك

وقررت البورصة تعطيل العمل بداية من الغد حتى الأحد المقبل، بمناسبة عيد الفطر، على أن يستأنف العمل الاثنين المقبل 15 أبريل.