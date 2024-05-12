استشاري صحة نفسية: النرجسية ليست سمة شخصية بل اضطراب
كتب:
منار مجدي
01:06 م | الأحد 12 مايو 2024
هند قطب
قالت الدكتورة هند قطب استشاري الصحة النفسية إنّ الشخصية النرجسية ليست نوعًا من أنواع الشخصية السوية، بل هي نوع من اضطراب الشخصية، مبينة أنَّ سمات النرجسيين تتمثل في: إنكار كونهم نرجسيين، الأنانية المفرطة، عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين، الإفراط في تقدير الذات، الخوف الشديد من الفشل.
الشخصية النرجسية مضطربة
وأضافت «هند قطب»، خلال حوراها مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على قناة «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن وأشارت إلى أسباب اضطراب الشخصية النرجسية تتمثل في الاهتمام الزائد أو الإهمال الزائد في الطفولة، والتدليل المفرط للطفل.