خبير علاقات يوضح هل الشخصية النرجسية مرض أم طبيعة؟ (فيديو)

استعرض الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، أبرز صفات الشخصية النرجسية وهل يُعد مرضا أم طبيعة، موضحا أن الشخص النرجسي يطلق عليه علميًا «اضطراب الشخصية النرجسية»، وأن النرجسية عبارة عن صفات معينة تعتلي شخص ما، تحتاج إلى علاج وتقويم وتعديل سلوك.

غالبية المصابين باضطراب الشخصية النرجسية لا يفضلون العلاج

وأضاف خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من «اضطراب الشخصية النرجسية» لا يحبذون العلاج أو الاعتراف بالخطأ بينما ضحاياهم يقبلون على العلاج بسبب ما وقع عليهم من ضغط نفسي إثر تعاملهم من شخصيات متعبة ومرهقة.

الشخصية النرجسية تتصف بـ10 صفات إذا اجتمعت في شخص عٌد مريضًا

ولفت الدكتور أحمد علام إلى أن الشخصية النرجسية تتصف بـ10 صفات إذا اجتمعت في شخص عٌد مريضًا، مضيفا أن الشخص النرجسي يبدو للوهلة الأولى أنه شخص جذاب وبالتالي ينخدع به الكثير، موضحا أن أبرز صفات الشخص النرجسي، قائلا إنه شخص كذاب وأناني جدا ويحب أن يُقدر ويُكال له المديح طوال الوقت حتى لو لم يكن يستحق، كما أنه يتكلم عن نفسه كثيرا مع الحط من شأن الآخرين والاستهزاء بهم.