مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح النائب النائب عبد الخالق عياد

نعى مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس والذي وافته المنية الخميس الماضي، وحرص المجلس على الوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد وقراءة الفاتحة.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في بداية الجلسة العامة اليوم: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء».

معلومات عن النائب عبد الخالق عياد

وقال رئيس مجلس الشيوخ: «عمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000، كما انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعي الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حتى وفاته، رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة».

خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، لمناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.