«الشيوخ» يناقش دور السياسات الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية الأحد المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، الأحد المقبل، باستعراض طلبي مناقشة عامة حول مراكز التنمية الشبابية والسياسات المالية والضريبية.

استعراض طلبات المناقشة في مجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ في جلسة الأحد استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب زين الإطناوي و20 عضوا لتحديد موعد للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، وكذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا لتحديد موعد للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة ذاتها عرض تقارير اللجان المختصة عن طلبي المناقشة العامة عن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.

التجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية

وينظر المجلس خلال جلسة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأجير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.