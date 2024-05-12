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الدفاع المدني الفلسطيني: إسرائيل تستخدم كل الوسائل الممكنة لقتل مواطنينا

كتب:

نرمين عفيفي
12:47 م | الأحد 12 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن معظم المستشفيات في محافظتي غزة والشمال خرجت عن الخدمة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الوسائل الممكنة لقتل المواطن الفلسطيني ويستهدف طواقمنا ولا يراعي القوانين، موضحا أن الاحتلال دمر كل مناحي الحياة في القطاع ويستخدم الأسلحة المحرمة دوليا.

وتابع: «خسرنا 80% من قدراتنا ونتلقى مناشدات من مواطنين تحت الأنقاض ولا نستطيع إخراجهم بسبب نقص الإمكانات».

 

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