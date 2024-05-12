علي الدين هلال لقصواء الخلالي: دور مصر في هدنة غزة صعب لأنه يجمع طرفين متناقضين

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن مصر اليوم أفصحت عما حذرت منه سرا على مدى أيام وأسابيع، ونقلت إلى الرأي العام الذي لم يكن الجميع على دراية به، بشأن الموقف المصري.

ونوه خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، بأن بعض الجهات استغلت هذا الأمر في نشر الشائعات، ولعبت إسرائيل دورًا كبيرًا بعدما أخرجت شائعات بشأن التنسيق مع مصر على لسان متحدثين منهم.

مصر تلعب دور الوسيط

وتابع أن مصر تحملت الكثير، فهي تلعب دور الوسيط، وهذا الدور صعب؛ لأنه يحاول تجميع طرفين مصالحهما متناقضة، ولا يثق أي منهما في الآخر، وبالتالي على الوسيط أن يخرج بصياغات قانونية وسياسية تتحول لصياغات عملية لبناء ثقة أكبر.

التدهور الأمني في رفح الفلسطينية

وواصل أن الوسيط قد يستمع إلى كذب ويرى مواقف مغايرة، ويحاول البحث عن مخارج، لعدم التحول إلى طرف من أطراف النزاع، موضحا أن مصر حملت إسرائيل مسؤولية التدهور الأمني والعسكري الذي يحدث في رفح الفلسطينية، كما حذرت من استمرار هذا الوضع بما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.